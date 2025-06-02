الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شمال سيناء، إحالة عامل بمدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب في العلوم للتحقيق

شمال سيناء، فيتو
شمال سيناء، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن رصد عامل مدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب في الشهادة الإعدادية في مادة العلوم وتحويله للشئون القانونية للتحقيق.


إحالة عامل بمدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب للتحقيق 

واعلنت المديرية في بيان لها إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والخاصة بامتحاناتشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني قد رصدت بعضالحالات المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تم رصد:

- قيام العامل ( ر.م.م ) بالدخول إلى لجنة بمدرسة بالعريش وتصوير ورقة الامتحان في مادة العلوم نموذج (د ) والتي تخص الطالب (أ. ع. ع.) دون أي ذنب للطالب.

 وجار التحقيق من قِبل الشئون القانونية بديوان عام المديرية مع كل من العامل ورئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور والملاحظين وأمن اللجنة.


 وشدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، على أولياء الأمور بالتنبيه على الطلاب المذاكرة، والالتزام بالقواعد والهدوء، لأن منظومة الامتحانات بالبوكليت مؤمنة بدرجة عالية ضد عملية الغش، وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه وحرصًا على مستقبل الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الشهادة الاعدادية بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي شهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء

مواد متعلقة

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان الإنجليزي سهل (فيديو)

سهل ومن المنهج، آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة في امتحاني الجبر والكمبيوتر (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد تحذيره من وقوع حدث جسيم، توفيق عكاشة يكشف سر رسالته الغامضة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

صدام بين الأهلي والزمالك على طاولة اتحاد الكرة بسبب اللاعبين الأجانب، ومرتجي يعلق

القبض على بطل فيديو إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر

فيديو جديد يكشف تفاصيل إشهار سلاح أبيض في وجه سيدة داخل مطعم "بوظة وبراد" بمدينة نصر

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

استعدادات مكثفة لتصعيد حجاج السياحة إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم

خدمات

المزيد

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

سعر السكر فى السوبر ماركت اليوم الإثنين 2/6/2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الإثنين 2-6-2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ودعاء النبي فيه

المزيد
الجريدة الرسمية