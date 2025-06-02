شمال سيناء، إحالة عامل بمدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب في العلوم للتحقيق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن رصد عامل مدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب في الشهادة الإعدادية في مادة العلوم وتحويله للشئون القانونية للتحقيق.



إحالة عامل بمدرسة قام بتصوير ورقة امتحان طالب للتحقيق

واعلنت المديرية في بيان لها إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والخاصة بامتحاناتشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني قد رصدت بعضالحالات المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية، حيث تم رصد:

- قيام العامل ( ر.م.م ) بالدخول إلى لجنة بمدرسة بالعريش وتصوير ورقة الامتحان في مادة العلوم نموذج (د ) والتي تخص الطالب (أ. ع. ع.) دون أي ذنب للطالب.

وجار التحقيق من قِبل الشئون القانونية بديوان عام المديرية مع كل من العامل ورئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور والملاحظين وأمن اللجنة.



وشدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، على أولياء الأمور بالتنبيه على الطلاب المذاكرة، والالتزام بالقواعد والهدوء، لأن منظومة الامتحانات بالبوكليت مؤمنة بدرجة عالية ضد عملية الغش، وذلك حتى يأخذ كل طالب حقه وحرصًا على مستقبل الطلاب.

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