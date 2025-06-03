رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

غيب الموت صباح اليوم الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة عامرة بالتميز.

وكانت الفنانة الكبيرة قد عبرت عن سعادتها الكبيرة بلقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عرض فيلما تسجيليا يحكي ملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، إذ اعتبرت هذا اللقاء بمثابة أمنية غالية عليها وتحققت في ذكرى الاحتفال بهذا اليوم العظيم الذي يعد فخرًا لكل أبناء الوطن.

ودار حوار إنساني بين الفنانة سميحة أيوب والرئيس السيسي بعد انتهاء الفليم التسجيلي والعروض الفنية الخاصة باحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72، وحرص الرئيس السيسي على تحية الفنانة الكبيرة سميحة أيوب هي وجميع المشاركين في العرض وقام بالصعود إلى المسرح وقبل رأسها وسط إعجاب وإنبهار الحاضرين بموقفه.

وردت الفنانة سميحة أيوب على موقف الرئيس السيسي قائلة: «كلنا سعداء وكان عندي أمنية أشوف سيادتك وجه لوجه وربنا حقق لي الأمنية دي.. شكرا يا ريس.. شكرا يا عزيز مصر.. شعبك بيحبك يا ريس وشكرا على الأمن والأمان اللي عايشين فيه.. الشعب كله حاسس بكل الإنجازات وبكل حاجة.. شكرا يا ريس".

وعرض الفيلم التسجيلي قصة الشهيد الجندي السعيد حمادة، الذي كان يحمي القنصلية الإيطالية، وطلب منه القنصل الاحتماء بالمبنى خوفا على حياته، لكنه رفض ترك حراسته، مؤكدًا أنه لا يستطيع ترك مكان حراسته أو ترك سلاحه قائلا «حياتي مش أغلى من بلدي والواجب اللي عليا».

تعتبر الفنانة الراحلة صاحبة أطول مسيرة فنية في مصر، حيث تجاوزت أكثر من سبعة عقود متصلة.

ولدت الفنانة الراحلة في حي شبرا بالقاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتملذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات. بلغ رصيد الفنانة الراحلة على المسرح نحو 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، ودائرة الطباشير القوقازية)، حتى أطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي.

كما شاركت الفنانة الراحلة سينمائيًّا في عديد من الأعمال منها: (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، وبين الأطلال)، وتليفزيونيًّا قدمت الفنانة الراحلة العديد من الأعمال البارزة منها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، والمصراوية).

ونالت سميحة أيوب العديد من التكريمات الرئاسية خلال مسيرتها الممتدة.



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