الداخلية توضح حقيقة الفيديو المتداول لسير سيارات في مسار الأتوبيس الترددي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة الفيديو المتداول لسير سيارات في مسار الأتوبيس الترددي.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سير عدد من السيارات الملاكي داخل الحارة المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي، والذي ما زال في مرحلة التشغيل التجريبي، مما أثار جدلًا وتساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين.

الداخلية توضح

وفي هذا الإطار، صرح مصدر أمني بأن الحارة المشار إليها، والخاصة بمسار الأتوبيس الترددي، لا تزال في طور التشغيل التجريبي، ولم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراءات رسمية أو قانونية بشأن تخصيصها كمسار مستقل وملزم.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية تعمل على استكمال الدراسات والتنفيذ النهائي للمسار، تمهيدًا لإعلان بدء التشغيل الرسمي وتحديد القواعد المنظمة لاستخدامه، مشيرًا إلى أن أي مخالفات سيتم التعامل معها فور سريان القرارات الخاصة بذلك.

متابعة مستمرة

تتابع الأجهزة الأمنية والمنظومة المرورية الوضع عن كثب لحين صدور التعليمات النهائية من الجهات المختصة، لضمان سير العمل بطريقة آمنة ومنظمة تخدم المواطنين وتحقق الانضباط في الشوارع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.