أنفاق تحت الأرض، تفاصيل اكتشاف أعمال حفر بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أمس، عرضًا تفصيليًّا من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو حول واقعة اكتشاف أعمال حفر داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، حيث كشف عن وجود أنفاق تحت الأرض.

وزير الثقافة أحمد هنو

وقال الوزير الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة: نما إلى علمنا، أن هناك أمرًا ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلى الفور، تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذي أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وأن هناك أنفاقًا تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة، وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولي التحقيق.

وأضاف وزير الثقافة، تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلي الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ماتم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ فى انتظارنا بالمكان.

وتابع، المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين علي بعض، ومساحة كل منهما ٦٠ مترًا، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو ٢ متر.

وأضاف، بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الأنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.

وتابع الوزير، أنه بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود إمكانياتها، حيث وقع الاختبار على ذلك المكان.



وأضاف، تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الإقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة على مدار أربع أشهر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءًا من الأجهزة الأمنية ومرورًا بـمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.

وشدد "فوزي"، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.

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