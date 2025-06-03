الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أنفاق تحت الأرض، تفاصيل اكتشاف أعمال حفر بقصر ثقافة الطفل بالأقصر

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

 شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أمس، عرضًا تفصيليًّا من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو حول واقعة اكتشاف أعمال حفر داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، حيث كشف عن وجود أنفاق تحت الأرض.

 

وزير الثقافة أحمد هنو 

وقال الوزير الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة: نما إلى علمنا، أن هناك أمرًا ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلى الفور، تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذي أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وأن هناك أنفاقًا تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة، وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولي التحقيق.

 

وأضاف وزير الثقافة، تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلي الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ماتم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ فى انتظارنا بالمكان.

وتابع، المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين علي بعض، ومساحة كل منهما ٦٠ مترًا، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو ٢ متر.

وأضاف، بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الأنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.

وتابع الوزير، أنه بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود إمكانياتها، حيث وقع الاختبار على ذلك المكان.


وأضاف، تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الإقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة على مدار أربع أشهر.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءًا من الأجهزة الأمنية ومرورًا بـمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.

وشدد "فوزي"، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد هنو وزير الثقافة التواصل السياسي الدكتور أحمد هنو وزير المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة

مواد متعلقة

أمام الشيوخ، أحمد هنو يكشف كواليس ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الأقصر

وزيرا الثقافة والشئون النيابية يكشفان تفاصيل جديدة في واقعة قصر الأقصر

النيابة تأمر بندب لجنة أثرية للمرة الثالثة إلى موقع التنقيب بقصر ثقافة الأقصر

الأكثر قراءة

وزيرة البيئة: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي وعلينا الاستعداد المبكر

من الزفاف إلى التحقيقات، حبس زوج عروس بني سويف بتهمة الاعتداء عليها

الأرصاد الجوية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد في عيد الأضحى

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

رياح مثيرة للرمال والأتربة وشبورة مائية، الأرصاد تحذر من طقس الغد

ماذا يوفر الأتوبيس الترددي للدولة؟ كامل الوزير يرد (فيديو)

الزمالك يهدد بالتصعيد لأعلى جهة دولية حال إعلان الأهلي ضم زيزو قبل نهاية الموسم

كتائب محمد الضيف تتبنى الهجوم على إسرائيل من سوريا وبيان عاجل من حماس

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

المزيد

انفوجراف

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من الطواف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة وأيام التشريق وأسماؤها وفضائلها

وزير الأوقاف السابق: عند الشدة والعسر تكون الأولوية في الأضحية للتوسعة على الفقراء

المزيد
الجريدة الرسمية