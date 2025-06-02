أمام الشيوخ، أحمد هنو يكشف كواليس ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الأقصر

كشف الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، عن كواليس واقعة ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الطفل بالأقصر، موضحا أن الواقعة شهدت تنسيقا كاملا مع مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

قصر ثقافة الطفل بالأقصر



وقال: نما إلي علمنا، أن هناك أمرا ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلي الفور، تم التواصل مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذى أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وأن هناك أنفاقا تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة، وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولي التحقيق.

وأضاف وزير الثقافة، تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلي الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ماتم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ فى انتظارنا بالمكان.

وتابع، المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين علي بعض، ومساحة كل منهما ٦٠ متر، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو ٢ متر.

وأضاف، بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الإنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.

وتابع الوزير، أنه بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود امكانياتها، حيث وقع الاختبار علي ذلك المكان.



وأضاف، تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الاقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة علي مدار أربع شهور.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن كافة أجهزة الدولة تضافرت جهودها في واقعة قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، بدءا من الأجهزة الأمنية ومرورا بـمحافظ الإقليم، وصولا إلى وزير الثقافة الذي انتقل بنفسه لموقع الحدث للمعاينة.

وشدد "فوزي"، على أن الدولة لن تتهاون في أي وقائع مشابهة، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يتم بمنتهى الجدية والتنسيق الكامل بين جميع المؤسسات.

موضوع إغلاق قصور الثقافة



وفيما يتعلق بموضوع إغلاق قصور الثقافة، نفي الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إغلاق عدد من قصور الثقافة ولكن ما تم اغلاقة هي شقق مستأجرة حيث أن هناك عدد ١٢٠ شقة علي مستوي الجمهورية بمساحات تتراوح من ٢٠ الي ٨٠ متر ليست ملك الوزارة بها نحو ١٢٠٠ موظف يحصلون علي من ١٢٠ الي ١٤٠ مليون جنيه سنويا، وبعضهم لا يذهبون الي أعمالهم منذ ٧ سنوات، فضلا عن أن هناك شقق مغلقة منذ ٣٠ عاما، وتحولت إلي مخازن، مشيرا إلي أنه لن يضار أي موظف، ولكن سيتم توزيعهم في أماكن أخري قريبة من محل إقامتهم.



وتابع هنو : إن هذه ليست قصور ثقافة ولا تقدم شيئا وليس لها تأثير أو فاعلية.. متابعا أن الثقافة تكاملية يجب أن يكون قصر الثقافة به مكتبة وعرض مسرحي وفيلم تسجيلي وندوة وموسيقى وفن تشكيلي، ولابد أن يكون لدينا كود للهيئة العامة لقصور الثقافة مثل أي مهنة.

وكشف وزير الثقافة عن افتتاح ١١ قصر ثقافة جديد بعد العيد والعام القادم سنفتتح ١١ قصر أخر، كما أن الوزارة تعمل علي تطوير ٥٠٠ قصر ثقافة.

لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

وكان الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ قال في بداية اجتماع اللجنة أن هناك بعض المشكلات والقرارات تمت بدون حوار مجتمعي بإغلاق عدد من قصور الثقافة في عدد من المحافظات قائلا أن قصور الثقافة هي منبع الوعي ووجودها هام جدا.

وفي تعقيبه علي كلمة الوزير قال د مسلم، موضوع ان العاملين لا يذهبون اي عملهم فهذا الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة.

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