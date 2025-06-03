التنمية المحلية: 37 حملة تفتيش مفاجئ في 6 محافظات وإحالة 40 موظفًا للنيابات المختصة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة واصلت خلال شهر مايو 2025 جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصدي لكافة صور التقصير والتراخي في العمل داخل الوحدات المحلية بما يعزز ثقة المواطنين في الإدارة المحلية ويحقق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة خلال شهر مايو 2025، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، في تنفيذ (37) حملة تفتيش شملت حملات مفاجئة ومخططة، على عدد من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 6 محافظات وهي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، المنيا، والدقهلية، وذلك بهدف تقييم الأداء داخل الوحدات المحلية.

وأوضحت د.منال عوض أنه تم المرور المفاجئ على عدد من الأحياء من بينها حي حلوان، حي النزهة، مركز ومدينة كرداسة، حي شرق مدينة نصر، حي عين شمس، حي المعصرة، مركز ومدينة الصف، حي مصر الجديدة، حي غرب القاهرة، حي المرج، وشملت حملات المرور جميع محاور العمل المحلي من مخالفات التعدي، إلى فحص التراخيص، وأداء الموظفين، ومدى التفاعل مع شكاوى المواطنين.وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم فحص 22 شكوى للمواطنين خاصة بتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات في تراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات عامة ومالية وإدارية، بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من معوقات وإنجاز مطالبهم.

التنمية المحلية: إحالة 40 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية والكسب غير المشروع

وكشفت الدكتورة منال عوض أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 40 موظفًا للنيابات المختصة والشئون القانونية والكسب غير المشروع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها. كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن القطاع قام بمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، وخدماتها المقدمة للمواطنين، وتقييم جاهزيتها لتلبية مطالب الجمهور في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة والقليوبية ورصد أي معوقات تواجه المواطنين في الحصول على خدماتهم وسبل التغلب عليها.

وشددت عوض على أن الوزارة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو ارتكابه أي مخالفات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو تحسين كفاءة الجهاز الإداري المحلي، وتحقيق رضا المواطنين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش واصل على مدار شهر مايو الجاري الجولات الميدانية المسائية على حي مصر الجديدة لمتابعة جهود الحى في التصدي للإشغالات والتعدي على الأرصفة والتأثير على حركة سير المواطنين ومراجعة تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم لتحقيق الانضباط في جميع شوارع الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.