استعدادات الأحزاب السياسية للاستحقاقات الدستورية المقبلة

تستعد الأحزاب السياسية فى الوقت الحالى للانتخابات البرلمانية المقبلة مجلس النواب والشيوخ للدفع بافضل الكوادر لديها والتى ستمثل الحزب تحت قبة المجلسين وخاصة مع انتهاء مدة النواب والشيوخ قريبا.



وفى البرلمان الحالى أجريت الانتخابات بنظام القائمة المغلقة وهى ما يعنى نجاح القائمة التى تحصل على أعلى الأصوات فقط وسقوط أى قوائم أخرى وهى على عكس القائمة المفتوحة تماما وفى الأحزاب حاليا يستقبل أوراق من يريد الترشح لهذه الاستحقاقات باسم الحزب سواء الدفع به فى القائمة أو الترشح فردى باسم الحزب أيضا.

وفى الماضى كان حزب الاغلبية مستقبل وطن يستقبل ترشيحات الأحزاب السياسية فى القائمة وكان لكل حزب نصيب أى عدد للمقاعد فى هذه القائمة وخاصة أن النجاح كان فيها مضمونا للغاية لعدم وجود قائمة مناقسة قوية لها ولكن حاليا لم يصدر قانون الانتخابات حتى يتبن النظام الذى ستجرى به الانتخابات ولكن يظل الحراك داخل الأحزاب استعدادا لهذا الماراثون الهام.



القائمة المطلقة وفقا للقانون



ويتبنى البعض نظام القائمة المطلقة المغلقة، نظرا لسهولتها في التطبيق وضمان عدم تعرضها لمشكلات قانونية ودستورية بشكل كبير، وخلال ذلك النظام، تقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية فى هذه الدوائر المقررة.

كما تضع قوائم احتياطية يتم اللجوء إليها في حال بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد أعضائها.

ووفقا لهذا النظام، يتنافس في الدائرة الانتخابية الواحدة أكثر من قائمة تضم عشرات المرشحين، حسبما يقرر القانون الانتخابى، وتفوز فيه القائمة التى تحصل على 50% أو أكثر من عدد أصوات الناخبين الصحيحة، بكل مقاعد الدائرة، بينما تخسر كل القوائم الأخرى التي لم تحصل على نسبة 50% من الأصوات.

القائمة النسبية فى القانون



نظام القائمة النسبية، يعد عكس نظام القائمة المطلقة المغلقة، لاسيما في طريقة حساب المقاعد، حيث في هذا النظام تقوم القوى الحزبية والمستقلين بتشكيل قوائم انتخابية مغلقة أو مفتوحة في كل دائرة انتخابية، والقائمة التي تحصل على أغلبية الأصوات لا تحصل على كافة المقاعد لهذه الدائرة مثلما كان يحدث في نظام القائمة المغلقة، وإنما تحصل عدد من المقاعد يتناسب مع نسبة ما تحصل عليه من أصوات.

الفارق بين القائمتين المطلقة والنسبية

وهنا نجد أن القائمة المطلقة المغلقة، هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخبين التحكم في أعضائها من المرشحين أو تغيير ترتيبهم الذي تم اعتماده من الحزب، وحال فوزها يفوز جميع أعضائها، وأما القائمة النسبية، فلا تفوز بكامل أعضائها إلا في حالات قليلة، حيث تحصل كل قائمة على عدد من المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

كما يوجد منها نوعان هما القائمة المغلقة النسبية والقائمة المفتوحة النسبية، والفارق بينهما هو أن عند توزيع المقاعد علي المرشحين، توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون والذي قد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.

النظام الفردي في الانتخابات

فى النظام الفردى يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية، يتماشى مع عدد النواب المراد انتخابهم وفقا للدستور، ويفوز في ذلك النظام من يحصل على أغلبية الأصوات.

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