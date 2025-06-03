لتخفيف الضغوط النفسية، تبادل الزيارات بين دور الرعاية في الدقهلية

وجهت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، مدير إدارة الدفاع الاجتماعي بتمكين الأخوات المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بزيارة بعضهم البعض، لتقديم الدعم النفسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودار الملاحظة.

كما ستستقبل دار رعاية البنين في نبروه ودار رعاية البنات بالمنصورة أهالي الأطفال المودعين في زيارة استثنائية بمناسبة العيد، وذلك اعتبارًا من صباح وقفة عيد الأضحى. وتهدف هذه الزيارات إلى تخفيف الضغوط النفسية على الأطفال وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير الرعاية اللازمة للأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودار الملاحظة، وتأكيدًا على أهمية التواصل بين الأطفال وأسرهم في هذه المناسبة المباركة.

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