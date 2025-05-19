الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تغطية ترعة نشا أمام المحكمة الجديدة في نبروه بالدقهلية (صور)

تغطية ترعة نشا، فيتو
تغطية ترعة نشا، فيتو

 واصل الدكتور إبراهيم صابر، شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية ونائبه الدكتور صبحي المرسي الجولات الميدانية لمتابعة سير الأعمال بموقع مشروع تغطية ترعة نشا أمام محكمة نبروه الجديدة.

 

 

تغطية ترعة نشا أمام المحكمة الجديدة في نبروه بالدقهلية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية.

وضع مواسير التغطية

حيث  تفقد رئيس المركز خلال جولته عملية وضع مواسير التغطية، وهي المرحلة التي تسبق التنفيذ الكامل للمشروع، وأكد خلال الجولة على أهمية تذليل أي معوقات فنية أو إدارية، لضمان سير العمل دون تأخير، وإنجاز المشروع في أسرع وقت.

 تأتي هذه الزيارة استكمالا لمتابعاته المستمرة لأعمال المشروع والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في تلك المنطقة الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولات الميدانية الدكتور إبراهيم صابر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تحسين البنية التحتي رئيس مركز ومدينة مشروعات الخدمية مركز ومدينة نبروه محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

ميزانية تبني نادي من أول وجديد.. الزمالك سدّد كام غرامات خلال سنة و7 شهور؟ (إنفوجراف)

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

جامعة بنها الأهلية تنظم المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب

درس في جامعة القاهرة وترشح ضد البشير، سيرة كامل الطيب إدريس رئيس وزراء السودان الجديد

ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي في قبل نهائي دوري السوبر

وليد دعبس: قرارات رابطة الأندية نهائية ولا تأجيل لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

قولت لمراتي أنت طالق وأنا بهزر معاها؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر

المزيد
الجريدة الرسمية