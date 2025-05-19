تغطية ترعة نشا أمام المحكمة الجديدة في نبروه بالدقهلية (صور)

واصل الدكتور إبراهيم صابر، شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية ونائبه الدكتور صبحي المرسي الجولات الميدانية لمتابعة سير الأعمال بموقع مشروع تغطية ترعة نشا أمام محكمة نبروه الجديدة.

تغطية ترعة نشا أمام المحكمة الجديدة في نبروه بالدقهلية

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية.

وضع مواسير التغطية

حيث تفقد رئيس المركز خلال جولته عملية وضع مواسير التغطية، وهي المرحلة التي تسبق التنفيذ الكامل للمشروع، وأكد خلال الجولة على أهمية تذليل أي معوقات فنية أو إدارية، لضمان سير العمل دون تأخير، وإنجاز المشروع في أسرع وقت.

تأتي هذه الزيارة استكمالا لمتابعاته المستمرة لأعمال المشروع والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في تلك المنطقة الحيوية.

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