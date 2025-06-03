أصيب بجلطة قلبية وأصر على أداء عمرة، السعودية تكشف تفاصيل لحظات فارقة في إنقاذ حاج مصري

موسم الحج 2025، نجح التدخل السريع ضمن نظام الرعاية العاجلة - أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي - في علاج حاج مصري من الجلطة القلبية الحادة، من خلال تدخل طبي سريع من فريق بمركز صحة القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بعدما شعر بألم شديد في صدره فور وصوله المملكة.

أداء مناسك العمرة

وفي بيان له؛ أوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه فور خروج الحاج من المطار، بدأ الألم يزداد شيئًا فشيئًا، لكنه لم يتوقف، وأصر على أداء مناسك العمرة.

ومع تفاقم الألم، اتصل بطبيب الحملة الذي لم يتردد في إجراء تخطيط فوري للقلب واكتشف وجود جلطة قلبية حادة تستدعي تدخلًا عاجلًا، وفي لحظات فارقة، تواصل مع خدمة الخط الساخن بمدينة الملك عبد الله الطبية – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي – التي استقبلت الحالة بشكل فوري، وبدأت فرقها الطبية المتمرسة التعامل مع الموقف بدقة وسرعة، ونُقل الحاج إلى غرفة القسطرة مباشرة، وأُجريت له قسطرة تشخيصية أظهرت الحاجة إلى تدخل جراحي فوري لإنقاذ حياته.

متابعة صحية دقيقة طوال موسم الحج

وأشار التجمع الصحي إلى أن الحاج خضع لعملية قلب مفتوح، تضمنت زراعة شريانين رئيسيين وإصلاح الصمام الميترالي، وسط منظومة طبية متكاملة عملت بتنسيق عالٍ، لتُكلل العملية بالنجاح، ويبدأ بعدها طريق الشفاء وإكمال حجه، تحت متابعة صحية دقيقة طوال الموسم، عبر تقنية الساعة الذكية المرتبطة بمستشفى الصحة الافتراضي.

وتأتي حالة الحاج من جمهورية مصر العربية ضمن سلسلة مواقف تجسد روح العطاء والجاهزية الطبية الفائقة بمدينة الملك عبد الله الطبية في خدمة الحجاج من مختلف دول العالم.

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