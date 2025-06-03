الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي يحسم مصير صفقة ظهير سيراميكا

محمد شكري
محمد شكري

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن هناك قرار بتأجيل صفقة ضم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا لتدعيم الجبهة اليسرى مؤكدا أن اللاعب لن يتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية

يسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء غدا الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات حيث يصل في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، في رحلة ترانزيت،  قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية  تستغرق 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس. 

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو  الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

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الأهلي سيراميكا كليوباترا محمد شكري

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