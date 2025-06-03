خبير: الولايات المتحدة تلعب دورا رئيسيا فى استمرار الحرب على غزة

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص بملف الصراع العربى الإسرائيلى، أن الجانب الأمريكي لعب دورا رئيسيا فى استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك من خلال توفير الغطاء السياسي والذخيرة والدعاية الاعلامية، الى جانب فض المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية، ونكلت برؤساء الجامعات الذين أدانوا إسرائيل وجرائمها.

الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة مراجعة الحسابات

وأكد فى تصريح لـ فيتو، أن هذا الامر يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة مراجعة الحسابات وعليها التخلص من نتنياهو وحكومته الفاشلة، مضيفا أن الولايات المتحدة تكيل الأمور بمكيالين وازدواجية في المعايير.

إسرائيل ألقت مئات الأطنان من المتفجرات دون أن تهتز شعرة واحدة في الإدارة الأمريكية

وتابع: إسرائيل ألقت مئات الأطنان من المتفجرات دون أن تعلق الإدارة الأمريكية، ومحاولة ترامب الظهور مؤخرا لإيقاف الحرب من خلال الاتصالات المباشرة مع المقاومة حتى تم الإفراج عن الجندي الاسرائيلي المزدوج الجنسية علينا أن نربطها ببدء المفاوضات في إدخال المساعدات المتوقفة منذ شهور وحتى إطلاق سراحه.

وقال: ترامب كان يخطط لإعداد رصيف إغاثى كغطاء لنقل السكان خارج غزة، وهذا الأمر انجرف، موضحا أن المشروع الصهيوني أيضا انجرف.

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