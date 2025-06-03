موعد سفر بعثة الأهلي إلى أمريكا وخط سير الرحلة

يستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويسافر فريق الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء غدا الأربعاء إلى مطار دبي بالإمارات حيث يصل في الحادية عشرة ونصف مساء الأربعاء، ويتخلله قيام الأهلي برحلة ترانزيت من مدينة دبي قبل استكمال رحلة السفر إلى مدينة ميامي الأمريكية في رحلة تستغرق عدد 20 ساعة، على أن يصل الفريق الأحمر إلى مدينة ميامي في الرابعة عصر الخميس.

بداية مشوار الاهلي بكاس العالم للاندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للاندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.



ويقع الأهلى في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الامريكى فى كأس العالم للأندية



مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساءا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 صباحا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

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