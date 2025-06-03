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رياضة

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات غدا

مران الأهلي
مران الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا في إطار برنامج الفريق استعدادا لخوض المونديال. 

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية غدا الاربعاء الموافق 4 يونيو لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

 

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الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي

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