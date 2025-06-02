من تحت القصف إلى الأراضي المقدسة، وصول الدفعة الثانية من ذوي شهداء غزة لأداء مناسك الحج (صور)

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، اليوم الإثنين، الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين.

الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من فلسطين

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يبلغ عدد هذه الدفعة (500) حاج وحاجة من غزة ليبلغ إجمالي عددهم حتى الآن (1000) حاج من الذين صدرت التوجيهات باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ.

ويأتي الاستقبال في ظل الخدمات المتكاملة التي تقدمها الوزارة، لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصولهم لمقر استضافتهم بمكة المكرمة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قدّم الضيوف شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على اهتمامها وتمكينهم من أداء مناسك الحج ضمن ضيوف البرنامج.

وأشاد ضيوف الرحمن بدور المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما يجدونه من تسهيلات على أعلى المستويات، داعين الله -عز وجلّ- أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه وأن يجزيهم خير الجزاء على خدمتهم للإسلام والمسلمين.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة

يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يستضيف هذا العام 2443 حاجًا وحاجة من 100 دولة من مختلف دول العالم, الذين بدأوا في الوصول لمقار الاستضافة بمكة المكرمة منذ اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ.

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