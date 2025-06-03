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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمونديال الأندية

مران الأهلي
مران الأهلي

 يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا تحضيرا لمنافسات كأس العالم للأندية. 

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو  لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي باتشوكا كأس العالم للأندية

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