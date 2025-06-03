الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

حصلت أكاديمية التدريب بـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب.

 وسلم الشهادة الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

منظمة الأيزو العالمية “ISO”


 شهادة الأيزو 21001 يتم إصدارها من منظمة الأيزو العالمية "ISO" ومنحها للمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تفي بمتطلبات وتوقعات المتعلمين والمتدربين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتلتزم بمحددات كفاءة الخطط والتنفيذ والتطوير المستمر لعملية التدريب وفق منظومة تتسم بالكفاءة.

معايير تقييم جودة عمل المؤسسات


 منظمة الأيزو هى المُخولة عالميًا بوضع معايير تقييم جودة عمل المؤسسات، ما يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين معتمدة عالميًا، ما يعزز جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار محليًا وإقليميًا.


وعقب تسليم الشهادة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالهيئة والمتعاملين معها من مستثمرين ووكلائهم لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار.

العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم


وقال حسام هيبة: إن العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم، لهذا ترى الهيئة في كل فرصة استثمارية فرصة لتدريب الأفراد على استغلالها وحسن إدارتها وضمان استدامتها، واقترح أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع الهيئة في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق المستهدفات البيئية المحلية والعالمية وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مؤكدًا أهمية هذا الملف للاقتصاد والبيئة في مصر على حدٍّ سواء.


وقال الدكتور صفوت النحاس: إن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقل دولي، مؤكدًا أن التدريب يشبه إكسير الحياة للعاملين، وهو الضمان لتأدية المهام الحكومية بكفاءة ما يحقق الصالح العام، مؤكدًا استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وامتداد هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادة الأيزو الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحرة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار شهادة الايزو

مواد متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

هل تؤثر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الذهب؟ خبير يجيب

أسعار الذهب تشتعل بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يرتفع لـ 5340 جنيها

3935 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 يونيو 2025

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية