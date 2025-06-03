هيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

حصلت أكاديمية التدريب بـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب.

وسلم الشهادة الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، إلى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

منظمة الأيزو العالمية “ISO”



شهادة الأيزو 21001 يتم إصدارها من منظمة الأيزو العالمية "ISO" ومنحها للمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تفي بمتطلبات وتوقعات المتعلمين والمتدربين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتلتزم بمحددات كفاءة الخطط والتنفيذ والتطوير المستمر لعملية التدريب وفق منظومة تتسم بالكفاءة.

معايير تقييم جودة عمل المؤسسات



منظمة الأيزو هى المُخولة عالميًا بوضع معايير تقييم جودة عمل المؤسسات، ما يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين معتمدة عالميًا، ما يعزز جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار محليًا وإقليميًا.



وعقب تسليم الشهادة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالهيئة والمتعاملين معها من مستثمرين ووكلائهم لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار.

العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم



وقال حسام هيبة: إن العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم، لهذا ترى الهيئة في كل فرصة استثمارية فرصة لتدريب الأفراد على استغلالها وحسن إدارتها وضمان استدامتها، واقترح أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع الهيئة في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق المستهدفات البيئية المحلية والعالمية وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مؤكدًا أهمية هذا الملف للاقتصاد والبيئة في مصر على حدٍّ سواء.



وقال الدكتور صفوت النحاس: إن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقل دولي، مؤكدًا أن التدريب يشبه إكسير الحياة للعاملين، وهو الضمان لتأدية المهام الحكومية بكفاءة ما يحقق الصالح العام، مؤكدًا استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وامتداد هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل.

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