"هيئة الاستثمار" تبحث مستقبل الاستثمارات الهولندية في إعادة تدوير المخلفات

نظّمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في لاهاي، مائدة مستديرة لبحث التعاون المصري الهولندي في مجال إدارة وإعادة تدوير المخلفات، على هامش القمة العالمية للهيدروجين الأخضر التي استضافتها هولندا.

30 شركة ومؤسسة هولندية

شارك في المائدة المستديرة 30 شركة ومؤسسة هولندية مهتمة بالاستثمار في مجال إعادة التدوير والحلول البيئية المستدامة في مصر، بحضور عماد حنا، سفير مصر لدى هولندا، وأحمد سعد، المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور كريم شاهين، مستشار المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وأميرة السعيد، مسؤولة ملف الاستثمارات الهولندية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



عرضًا شاملًا حول مناخ الاستثمار في مصر

وشارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، افتراضيًا في المائدة المستديرة، حيث قدم عرضًا شاملًا حول مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين بوجه عام، وللقطاع البيئي وتدوير المخلفات على وجه الخصوص، كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

كما أكد حسام هيبة اهتمام الحكومة المصرية بمجال تدوير المخلفات، وحرصها على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بالنظر إلى أهميته البيئية والاقتصادية، وما تمتلكه مصر من إمكانات واعدة في هذا المجال.



تمويل المبادرات التنموية

وشارك في جلسات المائدة المديرة ميشيل سلوتويغ، مدير مؤسسة إنفيست إنترناشونال الهولندية، وهي مؤسسة تمويل إنمائي تركز على تمويل المبادرات التنموية، وأكد خلال كلمته دعم المؤسسة للشركات الهولندية الراغبة في الاستثمار والعمل في مجال إدارة المخلفات داخل مصر، حيث تؤمن مؤسسة إنفيست إنترناشونال بأن الشركات الهولندية تمتلك الخبرة اللازمة لإحداث تأثير إيجابي ضخم على منظومتي الطاقة المتجددة وإعادة التدوير في مصر.

وقدم توماس مارينيلي، رئيس قسم الابتكار والتصميم المستدام في شركة سيجنفاي، وهي من كبرى الشركات الهولندية المستثمرة في مصر، عرض عن التقنيات والحلول المتقدمة التي توفرها الشركة في مجال إدارة المخلفات والاستدامة البيئية، مؤكدًا اهتمام الشركة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري في هذا القطاع.

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