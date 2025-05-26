حارس الأرجنتين يثير الجدل بشأن مستقبله بزيارة إلى برشلونة

أثار الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي، الجدل بشأن مستقبله، بعد ظهوره، اليوم الإثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رحيل مارتينيز عن ملعب فيلا بارك، عقب نهاية الموسم الجاري، والذي انتهى فعليًا أمس الأحد.

سبب زيارة إيميليانو مارتينيز لمدينة برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ظهر مارتينيز في مدينة برشلونة اليوم الإثنين رفقة أسرته وأطفاله.

ووصل إيميليانو إلى برشلونة لقضاء إجازة قصيرة، في الوقت الذي يتواجد فيه وكيله خورخي مينديز أيضًا في المدينة ذاتها، لمناقشة تجديد عقد لامين يامال ورحيل أنسو فاتي.

ويرتبط إيمليانو بعقد مع أستون فيلا حتى 2029، إلا أن الحارس الأرجنتيني أبدى رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وارتبط اسم مارتينيز بالانتقال إلى أكثر من نادٍ سواء في أوروبا أو السعودية.

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