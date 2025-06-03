وصفات طبيعية للعناية باليدين والأظافر قبل العيد

وصفات طبيعية للعناية باليدين والأظافر، مع اقتراب حلول عيد الأضحى، تسعى الكثير من النساء إلى الظهور بأبهى صورة، لا سيما أن العيد يعد مناسبة مميزة للزيارات العائلية واللقاءات الاجتماعية.





وبينما تهتم معظم النساء بالعناية بالبشرة والشعر، قد يُهملن في بعض الأحيان العناية باليدين والأظافر رغم أنهما جزء لا يتجزأ من الإطلالة الجذابة، فاليدان هما أول ما يُلاحظ في المصافحة، والأظافر تعكس مدى اهتمام المرأة بنظافتها وأناقتها.



أوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية باليدين والأظافر لا تحتاج إلى مستحضرات باهظة الثمن أو مجهود كبير، بل يمكن باستخدام مكونات طبيعية من مطبخك أن تحصلي على نتائج رائعة خلال أسبوع واحد فقط.



ولتجعلي العيد فرصة لتدللي نفسك وتبرزي جمالك الطبيعي، وابدئي اليوم بالعناية بيديك وأظافرك بهذه الوصفات السهلة والآمنة. ولا تنسي أن الجمال يبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تعبّر عن حبك لنفسك واهتمامك بها.



وتقدم خبيرة التجميل، في هذا التقرير مجموعة من الوصفات الطبيعية السهلة والفعالة للعناية باليدين والأظافر، تساعد على استعادة نعومتهما وجمالهما خلال أيام معدودة قبل العيد.

العناية باليدين

أولًا: أهمية العناية باليدين والأظافر



اليد تتعرض يوميًا للكثير من العوامل التي تؤثر على نعومتها وجمالها، من غسل الصحون وتنظيف المنزل، إلى التعرض لأشعة الشمس والمواد الكيميائية.

أما الأظافر، فهي تعكس الحالة الصحية العامة وقد تتعرض للكسر والتقصف إذا لم تُمنح العناية الكافية.

لذلك، من المهم اعتماد روتين يومي وأسبوعي بسيط يعتمد على مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

ثانيًا: وصفات طبيعية لتنعيم اليدين قبل العيد



1. ماسك السكر وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

يُخلط السكر مع زيت الزيتون جيدًا، ثم تُفرك اليدان بالخليط لمدة خمس دقائق بحركات دائرية، مع التركيز على المفاصل والمناطق الخشنة. يُغسل بعدها بالماء الدافئ. يُكرر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيًا، وهو مثالي لتقشير الجلد الميت وتنعيم اليدين.

2. ماسك البطاطس واللبن

المكونات:

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة من اللبن أو الزبادي.

الطريقة:

يُخلط المكونان حتى يتشكل خليط ناعم، ثم يُوضع على اليدين ويُترك لمدة 15-20 دقيقة قبل الغسل. البطاطس تعمل على تفتيح الجلد وتغذيته، بينما يرطب اللبن اليدين بعمق.

3. حمام ماء الورد والجلسرين

المكونات:

نصف كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

تُخلط المكونات وتُحفظ في زجاجة صغيرة، وتُستخدم كغسول يومي لليدين صباحًا ومساءً. هذا الخليط يمنح اليدين رائحة منعشة وملمسًا ناعمًا.

تقوية الأظافر من الطبيعة

ثالثًا: وصفات طبيعية لتقوية وتغذية الأظافر



1. حمام زيت الزيتون الدافئ

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الدافئ.

الطريقة:

تُغمر الأظافر في الزيت لمدة 10 دقائق يوميًا، ويمكن ترك الزيت على اليدين بعد الحمام الليلي وارتداء قفازات قطنية للنوم. زيت الزيتون يقوي الأظافر ويرطب الجلد المحيط بها.

2. ماسك الثوم والليمون لتقوية الأظافر

المكونات:

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة:

تُخلط المكونات وتُوضع على الأظافر لمدة 10 دقائق ثم تُغسل. يُكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيًا. الثوم يحتوي على مواد طبيعية مضادة للبكتيريا تعزز نمو الأظافر، بينما يساعد الليمون على تنظيفها وتفتيح لونها.

3. ماسك البيض والعسل

المكونات:

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

يُخلط الصفار مع العسل ويوضع المزيج على الأظافر ومحيطها، ويُترك لمدة 15 دقيقة. هذا الماسك يعزز صلابة الأظافر ويرطب الجلد.

العناية بيديك وأظافرك

رابعًا: نصائح هامة للعناية باليدين والأظافر قبل العيد



شرب الماء بانتظام: الترطيب الداخلي ينعكس بشكل مباشر على صحة البشرة والأظافر، لذا يُنصح بشرب 8 أكواب ماء يوميًا على الأقل.

ارتداء القفازات أثناء التنظيف: لتجنب تعرض اليدين للمنظفات القاسية التي تسبب الجفاف والتشقق.

تقليم الأظافر بانتظام: التقليم يحافظ على شكل الأظافر ويمنع تكسرها، ويفضل استخدام المبرد بدلًا من القص لتفادي تشقق الأطراف.

تطبيق كريم مرطب بعد كل غسيل: من الضروري وضع كريم مرطب على اليدين في كل مرة يتم فيها غسل اليدين، وخصوصًا قبل النوم.

تجنب قضم الأظافر: هذه العادة تضر بصحة الأظافر ومظهرها وتُسبب التهابات.

خامسًا: روتين أسبوعي للعناية المكثفة قبل العيد

الأسبوع الذي يسبق العيد هو الوقت المثالي للبدء بروتين مكثف يتضمن:

تقشير اليدين مرتين بالأسبوع.

وضع قناع مغذي كل يومين.

نقع الأظافر في زيت الزيتون يوميًا.

تدليك اليدين بزيت اللوز الحلو قبل النوم.

استخدام واقي الشمس على اليدين عند الخروج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.