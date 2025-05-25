كيف تختار أضحيتك وكم سعر الكيلو القائم؟، جولة في سوق المواشي بسوهاج (فيديو)

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وفي هذا الإطار قدمت فيتو بثًا مباشرًا من داخل أكبر سوق للمواشي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لرصد حركة البيع والشراء مع اقتراب موسم الأضاحي.

ويُعد السوق أحد أهم وأشهر الأسواق الأسبوعية بالمحافظة، حيث يتوافد عليه المواطنون من مختلف مراكز سوهاج، كل يوم أحد وخميس من كل أسبوع، لمتابعة أسعار المواشي واختيار الأضاحي المناسبة.

ورصدت فيتو خلال جولتها داخل السوق حالة من النشاط الملحوظ مع زيادة الإقبال من المواطنين على شراء الأضاحي، خاصة الخراف.

وفي حديثه لـ فيتو، أوضح محمد عاطف، أحد تجار المواشي بالسوق، أن الإقبال ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى.

وأشار عاطف إلى أن الأسعار هذا العام في متناول الجميع، حيث يتراوح سعر الخروف ما بين 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، ويصل سعر الكيلو القائم إلى 200 جنيه.

مواصفات الأضحية السليمة

وأضاف عاطف أن اختيار الأضحية يتطلب بعض الشروط، أهمها أن يكون الخروف سليم الجسم، خاليًا من الإصابات أو الجروح، ويُفضّل أن يكون صغير السن نسبيًا وليس كبيرًا.

كما نصح المواطنين بفحص الأسنان والتأكد من أن عمر الخروف مناسب للذبح طبقًا للشروط الشرعية.

صكوك الأضاحي أقل إقبالًا هذا العام

وفيما يخص صكوك الأضاحي، أوضح عاطف أن الإقبال عليها هذا العام كان أقل من المتوقع، ولم يصل إلى المستويات التي شهدتها السنوات السابقة، رغم الوصول إلى حوالي 80% من المستهدف حتى الآن.

وتستمر حركة البيع والشراء في السوق حتى آخر أسبوع قبل العيد، وسط توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام القليلة القادمة.

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