قائمة شقق سكن لكل المصريين 7 التسليم خلال عام ونصف (صور)

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز لشقق سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم ١٨ يونيو 2025.

وتطرح الوزارة 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا.

ونستعرض الوحدات السكنية المطروحة الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهرًا، فإن عدد الوحدات المطروحة 9872 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح ما بين 100 متر إلى 120 مترا.في عدد من المدن الجديدة، وهي محافظة أسوان (مدينة أسوان الجديدة) تضم 292 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومحافظة البحيرة (مدينة رشيد الجديدة) تضم 24 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وفي محافظة أسيوط (مدينة ناصر الجديدة – غرب أسيوط) يوجد 169 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

ومحافظة بني سويف (مدينة بني سويف الجديدة) تضم 48 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا. وفي محافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة) يتوافر 54 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان) يتوافر بها 766 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومحافظة القاهرة يتوافر بها وحدات سكنية في مدينة 15 مايو بواقع 1269 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة بدر بواقع 946 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، وكذلك مدينة حدائق العاصمة بواقع 2543 وحدة سكنية بمساحات 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

ومحافظة الجيزة تشهد طرح وحدات في مدينة حدائق أكتوبر بواقع 1586 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا، ومدينة السادس من أكتوبر بواقع 1059 وحدة سكنية وبمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا،ز محافظة مطروح (مدينة العلمين الجديدة) يتوافر بها 1116 وحدة سكنية بمساحات متنوعة وهي 100 متر، و110 امتار، و120 مترا.

وقائمة الشقق التسليم خلال 18 شهرا كالتالي:

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

وشروط للتمويل العقاري يجب توافرها في المستفيد، وهي ألا تقل سن صاحب الطلب عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد السن عن ٥٠ عامًا حتى نهاية تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويحظر على صاحب الطلب شراء الوحدات نقدًا ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة حسب الموافقة الائتمانية.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن للمواطنين المرتبطين بمكان طرح الوحدات، سواء عن طريق الإقامة أو العمل التقديم لحجز وحدة سكنية بها، على أن يكون ذلك في المدن الجديدة فقط، ويستثنى من ذلك الوحدات المطروحة بالمحافظات (جاهزة للتسليم - تحت الإنشاء)، كما يمكن للمقيمين بمحافظتي الإسكندرية ومطروح أو العاملين بهما التقديم للوحدات المطروحة بمدينة العلمين الجديدة، على أن توضح شهادة الدخل مكان العمل.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذا الاستثناء يأتي استجابة للطلبات التي قدمها المواطنون عبر القنوات الرسمية التابعة للصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الطرح الجديد يشهد إقبالًا من المواطنين، حيث قام 16947 مواطنا بسداد رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 14574 مواطنا مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، وسجل 9814 مواطنا عبر الموقع الإلكتروني للحجز ورفعوا المستندات المطلوبة.

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