المشدد 15 عاما لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه، والسجن المؤبد لعامل وتغريمة 500 ألف جنيه لاتجارهما في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 15 عامًا لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

تعود أحداث القضية ليوم 2024/8/25 بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: "دعاء.ك.ع" 36 سنة ربة منزل، و"أحمد.ب.ح" 43 سنة - عامل، في القضية رقم 21210 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 4113 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأن المتهمة الأولي: أحرزت جواهر مخدره (indazole carboxamides) (حشيش) (نبات حشيش - قنب ) وكان ذلك بغير قصدي الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

أما عن المتهم الثاني فحاز جواهر مخدرة (indazole carboxamides) (حشيش) (نبات حشيش - قنب ) وكان ذلك بقصد الاتجار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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