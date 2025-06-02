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حوادث

ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

ضبط مالك شركة غير
ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القليوبية

 تمكنت  الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة القليوبية، لقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 

ضبط مالك شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج 

 كانت المعلومات والتحريات قد أكدت قيام المتهم، وهو صاحب سوابق جنائية، بإدارة مقر وهمي لإلحاق العمالة بالخارج داخل دائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث استغل حاجات المواطنين وسعى للإيقاع بهم بوعود كاذبة للحصول على فرص عمل بالخارج.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من جوازات السفر، وصور ضوئية لتأشيرات سفر لإحدى الدول، بالإضافة إلى هاتف محمول تبين – بعد فحصه فنيًا – احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد تورطه في ممارسة هذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه للوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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