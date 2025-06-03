بعد الاستغاثة بمدبولي، دياب يتحدث عن دمج الأندية الجماهيرية والخاصة ويكشف مفاجأة عن كأس الرابطة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الأندية الجماهيرية ستظل تعاني ما لم تحصل على دعم مؤسسي حقيقي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في دمجها مع الأندية الخاصة للاستفادة من الموارد والإمكانيات المشتركة.

نداء رسمي لرئيس الوزراء لدمج الأندية الجماهيرية والخاصة

وقال دياب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الرابطة وجهت نداءً رسميًّا إلى رئيس مجلس الوزراء لتسريع خطوات دمج الأندية الجماهيرية والخاصة، واصفًا ذلك بـ"الضرورة الملحة" لإنقاذ الكرة المصرية وإعادة التوازن المالي والفني داخل المنظومة.



ملف تراخيص الأندية

وفي ملف التراخيص، أوضح أحمد دياب أن إدارة التراخيص قدمت شرحًا مفصلًا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي الجديدة، وأهمها تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.

وشدد قائلًا: "الامتثال الكامل لهذه القواعد لن يتحقق إلا من خلال تحول الأندية إلى كيانات تجارية تُدار عبر شركات".

دوريات العالم مشفرة

وفيما يخص ملف البث التليفزيوني وتشفير الدوري، أشار دياب إلى أن أغلب دوريات العالم مشفرة، لكن الرابطة واجهت تحديات منذ بداية عملها، منها رفض بعض الأندية إذاعة مبارياتها.



أعلى عوائد للبث التليفزيوني

ورغم ذلك، أكد أن هذا الموسم شهد أعلى عوائد بث تلفزيوني لأندية الدرجتين الثانية والثالثة في تاريخ الكرة المصرية.



وأعرب رئيس الرابطة عن فخره بالحضور الجماهيري في مباريات الدوري، والذي وصل في بعض المباريات إلى 30 ألف مشجع في ملعبي إستاد القاهرة وبرج العرب.



وقال: "نأمل أن نصل قريبًا إلى 60 ألف متفرج، خاصة أن الموافقات الأمنية والتنظيمية المطلوبة قد حصلنا عليها."



وأشار إلى أن الالتزام من الأندية الجماهيرية بقوانين الاستثمار كان له دور محوري في هذا الإنجاز.



وفي مفاجأة جديدة، أعلن دياب أن بطولة كأس الرابطة ستحمل اسم "كأس العاصمة"، وسيتم رصد جوائز مالية تصل إلى 25 مليون جنيه، ضمن خطة الرابطة للارتقاء بالبطولات المحلية والنهوض بها من "صفر إلى مئة".



وكشف عن مؤتمر صحفي موسع سيُعقد بعد عيد الأضحى لإعلان شراكات جديدة مع الأندية وتوسيع قاعدة الدعم والاستثمار في الكرة المصرية.





قرار عدم الهبوط في الموسم الجاري قانوني هو حل مؤقت وليس إنقاذًا

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن قرار عدم الهبوط في الموسم الجاري هو حل مؤقت وليس إنقاذًا، مشددًا على أن هذا القرار سيتم استيعابه ومعالجة تبعاته بشكل تدريجي على مدار ثلاثة مواسم.



ونفى، وجود اختراق للوائح وقت إلغاء الهبوط وكان قرار رابطة الأندية في البداية تنفيذ الهبوط على الجميع، مشددًا: " كان هناك طلب من الأندية بإلغاء الهبوط وتم تنفيذ قرار الأندية وبحضور جميع الأندية الـ 15 تم التصويت على إلغاء الهبوط.



وواصل: "إلغاء الهبوط حل مؤقت للأندية الشعبية، وننتظر تعديل قانون الرياضة لتفعيل شركات كرة القدم من أجل إنقاذ الأندية الجماهيرية، ولا بدَّ أن تدخل الأندية الخاصة مع الأندية الجماهيرية لحل الأزمة.



وأكد أن الرابطة وجهت نداءً رسميًّا إلى رئيس مجلس الوزراء لتسريع خطوات دمج الأندية الجماهيرية والخاصة، واصفًا ذلك بـ"الضرورة الملحة" لإنقاذ الكرة المصرية وإعادة التوازن المالي والفني داخل المنظومة.

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