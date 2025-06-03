أجبر 4 ملايين إسرائيلي على الاختباء، الحوثيون يكشفون نوع الصاروخ الذي استهدف مطار بن جوريون

أصدرت جماعة الحوثيين اليمنية بيانًا بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في يافا، "بن جوريون" حسب التسمية الإسرائيلية، بصاروخ باليستي من نوع "ذو الفقار".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".

بتاريخ2_6_2025م

pic.twitter.com/OrqwB0QPQv — العميد يحيى سريع (@army21yemen) June 2, 2025

وأضاف البيان أن "القوات اليمنية تتابع تطورات المعركة في غزة وتقف إجلالًا واحترامًا لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين وتوجه تحية عسكرية جهادية عربية إسلامية لكتائب القسام وسرايا القدس وكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل ممن يدافعون عن الأمة في وقت تخلى الجميع عنهم".

وشدد البيان على أن "اليمن الحر العزيز المستقل مع غزة ولن يخذلها حتى لو خذلها كل العالم وأنه مع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عن القطاع".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الإثنين، اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن نحو إسرائيل.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع إكس: «اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة بالبلاد».

جاء ذلك فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل رصدت صاروخا أُطلق من اليمن، وقامت بإطلاق صاروخ من طراز حيتس 3 للتصدي للصاروخ اليمني.

بينما ذكرت فضائية «الغد» من القدس المحتلة،أن «صاروخًا أُطلِق من اليمن نحو إسرائيل، على إثره دوت صافرات الإنذار في عشرات المواقع من شمال تل أبيب وحتى النقب».

وأضافت أن «نحو 4 ملايين إسرائيلي اضطروا إلى الدخول إلى الملاجئ مع سماع صافرات الإنذار».

وأشار إلى أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن الصاروخ الاعتراضي الذي أطلقه نحو الصاروخ البالستي اليمني كان قد نجح في عملية الاعتراض، وكان هنالك بعض الشظايا ربما في منطقة الخليل».

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