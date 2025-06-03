الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اليوم، امتحان "الفقه" لطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء امتحانات نهاية الدور الأول للعام الدراسي 2024- 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحانات مادة "الفقه" طبقا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.
 

امتحانات الثانوية الأزهرية 

ويحرص الأزهر الشريف سنويًّا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

 

عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن قطاع المعاهد الأزهرية حريص على تهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأشار إلى أن الامتحانات تم إعدادها وفق معايير دقيقة تراعي التنوع في الأسئلة، وتهدف إلى قياس مستويات الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط. كما دعا أبنائه الطلاب والطالبات إلى التحلي بالثقة والجدية، مؤكدًا أن الاجتهاد والانضباط هما مفتاحا النجاح، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

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