الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

قرار عاجل من النيابة في إصابة شخصين بحريق أدى لانهيار جزئي لعقار بشبرا

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة شبرا مصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في منطقة مسرة ، ما أسفر عن انهيار جزئي للعقار، وإصابة شخصين بحروق متفرقة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وانتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة اللازمة.

وكانت الحماية المدنية، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية، بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران في العقارات المجاورة، وأسفر الحريق عن انهيار جزئي للعقار المكون من طابقين، وإصابة شخصين بحروق وإصابات متفرقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق لكشف أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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