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بلهارس: البكتيريوفاج فيروس يلتهم البكتيريا الضارة دون أن يؤذي الإنسان

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة نشر  سلسلة "العلم للجميع"، التي يقدمها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وتتناول الحلقة الجديدة موضوع البكتيريوفاج، وهو فيروس طبيعي يهاجم البكتيريا الضارة دون التأثير على الإنسان أو البكتيريا النافعة.

 وأوضحت د. صفية سمير النجار - أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن البكتيريوفاج يستخدم كبديل واعد للمضادات الحيوية التقليدية، خاصة في مواجهة البكتيريا المقاومة مثل MRSA، ويتواجد في التربة، مياه الصرف، وأمعاء الإنسان، ويعمل كحاجز مناعي طبيعي.

 يتميز بقدرته على قتل البكتيريا بدقة ودون آثار جانبية، ويمكنه اختراق الأغشية الحيوية التي تحمي البكتيريا من العلاج.

ونجح فريق بحثي من معهد تيودور بلهارس في عزل أنواع من البكتيريوفاج من مياه الصرف الصحي قادرة على القضاء على البكتيريا المقاومة للميثيسيلين، ما يُعد خطوة مهمة نحو تطوير علاجات آمنة وفعالة.

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