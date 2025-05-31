وزير التعليم العالي يكلف الدكتور السيد تاج الدين بتسيير أعمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، قرارًا بتكليف الدكتور السيد محمد أحمد تاج الدين، أستاذ القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جدير بالذكر أن إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا كان حُلمًا للعالم الراحل الجليل أحمد زويل، مؤكدًا أن المدينة تعُد صرحًا تعليميًا وبحثيًا رائدًا، وتدعم الابتكار وتوطين الصناعة، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن حجم الدعم الكبير الذي قدمته الدولة لإنشاء المدينة وتجهيزها بلغ نحو 4 مليارات جنيه، حيث تعتبر من الجامعات التي حصلت على دعم هائل من الدولة؛ بهدف دعم الابتكار والإبداع وربطهما بالدراسة والبحث العلمي.

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