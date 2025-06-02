الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية: بطاقة نسك شرط لدخول المشاعر المقدسة

مناسك الحج
مناسك الحج
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أكد ناصر تركي، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم التأكد من إصدار بطاقة نسك لجميع حجاج السياحة، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لدخول منطقة المشاعر المقدسة. 

وأضاف أن البطاقة تحتوي على كافة بيانات الحاج الصحية والإدارية، وأنه لن يُسمح بدخول المشاعر دونها.

إصدار بطاقة نسك لجميع حجاج السياحة

وأشار تركي إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا مع شركات الخدمات المتعاقدة مع غرفة شركات السياحة لمتابعة تنفيذ الخدمات بدقة، بما في ذلك خدمات الإعاشة والنقل والنظافة ودورات المياه، موضحًا أن الغرفة أعدّت قائمة مفصلة بكافة الخدمات المتفق عليها وتم تسليمها لمشرفي البعثة لضمان تنفيذها بالكامل دون تقصير.

وأوضح أن التنسيق مع السلطات السعودية يتم بشكل يومي لضمان انسيابية التحركات داخل المشاعر، وتفادي أي ازدحام قد يؤثر على راحة الحجاج، خاصة مع بدء العد التنازلي لتصعيد الحجاج إلى جبل عرفات.

وشدد على أن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم موسم حج ناجح وآمن لحجاج السياحة المصريين، في إطار الالتزام الكامل بالضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار.

تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات

وتواصل بعثة الحج السياحي بالتنسيق مع شركات السياحة وغرفة الشركات تجهيز المخيمات في مشعري منى وعرفات استعدادًا لتصعيد الحجاج خلال الساعات المقبلة.

 وتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من أعضاء البعثة وممثلي شركات السياحة لمتابعة تنفيذ الخدمات والتجهيزات المتفق عليها مع شركتي "الماسية" و"الراجحي متين" السعوديتين. 

وجرى تغيير عدد من الخدمات داخل المخيمات لتتوافق مع التعاقدات، مع التأكيد على تسلّم المخيمات نهائيًا بعد تلافي الملاحظات السابقة. 

وتتم متابعة التجهيزات بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة للحجاج.

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