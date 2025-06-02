الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا من هيئة المياه الأردنية

الاسكندريه
الاسكندريه

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" وفدًا من هيئة المياه الأردنية، يرافقه وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، إلى جانب عدد من المتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

عامل يشهر سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر والأمن يكشف التفاصيل

محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بنادي الشرطة

يأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي، والاستفادة من النماذج المتقدمة التي تطبقها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وخلال اللقاء استعرض اللواء "محمود نافع" جهود الشركة في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة في دعم وتوحيد معايير الأداء الفني والإداري على مستوى الشركات التابعة، وسعيها الدائم لنقل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية.

وقدّم "نافع" شرحًا تفصيليًا حول المشروعات الجارية وخطط التوسع المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المحطات ورفع كفاءتها، لضمان جودة التشغيل والصيانة والسلامة المهنية.

ضوابط صارمة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة تخضع حاليًا لعمليات تدقيق ومراجعة شاملة في عدد من المحطات، تمهيدًا للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، التي تمثل أحد أهم معايير التميز في إدارة وتشغيل مرافق الصرف الصحي، وتُمنح من قبل الخبراء الألمان وفق ضوابط صارمة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة.

وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى محطة المعمورة ومحطة أبيس، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتقنيات المستخدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات المُعتمدة داخل الشركة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات أداء متميزة وتقديم خدمة مستدامة للمواطنين، كما قام بزيارة معالم مدينة الإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية ومتاحفها، وقلعة قايتباي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بنادي الشرطة

محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة اليونسكو "أنا مدينةُ تعلُّم"

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

غرق كلي، وزيرة البيئة تكشف عن سيناريو متشائم للإسكندرية والدلتا

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

الأمن يكشف تفاصيل إشهار عامل سلاحًا أبيض داخل مطعم بمدينة نصر

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

لويس إنريكي سادس مدرب يتوج بدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي لهذا السبب

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بكسب المال الكثير

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية