شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تستقبل وفدًا من هيئة المياه الأردنية

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء "محمود نافع" وفدًا من هيئة المياه الأردنية، يرافقه وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، إلى جانب عدد من المتخصصين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الجانبين، حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي، والاستفادة من النماذج المتقدمة التي تطبقها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وخلال اللقاء استعرض اللواء "محمود نافع" جهود الشركة في تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة في دعم وتوحيد معايير الأداء الفني والإداري على مستوى الشركات التابعة، وسعيها الدائم لنقل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية.

وقدّم "نافع" شرحًا تفصيليًا حول المشروعات الجارية وخطط التوسع المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل المحطات ورفع كفاءتها، لضمان جودة التشغيل والصيانة والسلامة المهنية.

ضوابط صارمة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركة تخضع حاليًا لعمليات تدقيق ومراجعة شاملة في عدد من المحطات، تمهيدًا للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، التي تمثل أحد أهم معايير التميز في إدارة وتشغيل مرافق الصرف الصحي، وتُمنح من قبل الخبراء الألمان وفق ضوابط صارمة تضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة.

وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى محطة المعمورة ومحطة أبيس، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتقنيات المستخدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات المُعتمدة داخل الشركة، والتي أسهمت في تحقيق مستويات أداء متميزة وتقديم خدمة مستدامة للمواطنين، كما قام بزيارة معالم مدينة الإسكندرية، مثل مكتبة الإسكندرية ومتاحفها، وقلعة قايتباي.

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