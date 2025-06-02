محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بنادي الشرطة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، افتتاح فعاليات مؤتمر صيادلة جنوب صعيد مصر الأول بجنوب صعيد مصر، الذي أقيم بقاعة نادي الشرطة بمدينة قنا تحت عنوان: "مستقبل الرعاية الصحية في محافظات جنوب الصعيد ودور الصيادلة المحوري"، وذلك بحضور نخبة من قيادات القطاع الصحي ونقابات الصيادلة وهيئات الرعاية والجودة والدواء، وبمشاركة أكثر من 500 صيدلي من محافظات قنا، سوهاج، الأقصر، وأسوان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عبد الفتاح، نقيب صيادلة قنا والمدير الإقليمي للمؤسسة ورئيس المؤتمر، والدكتور وائل علي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصيادلة ورئيس المؤسسة، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات الصحة ونقباء الصيادلة بمحافظات الصعيد، من بينهم الدكتور محمد أنسي "الإسكندرية"، و الدكتور محمد الفاتح "أسوان"، والدكتور غانم علي "الأقصر"، والدكتور أحمد القاضي "سوهاج"، والدكتور أحمد عطا وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة بقنا، كما شارك في الفعاليات الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة بقنا.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد محافظ قنا أن انعقاد هذا الحدث العلمي يعكس حرص الدولة على دعم جهود التطوير في القطاع الصحي، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة أحدث الأبحاث في مجال الصيدلة والرعاية الصحية.

جودة الرعاية الصحية بقنا

وأشار إلى أن التدريب المستمر لمقدمي الخدمة الصحية يُعد ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الأداء، خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح "عبد الحليم" أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، أطلقت سلسلة من المبادرات الرئاسية الطموحة، أبرزها "مبادرة 100 مليون صحة"، و"حياة كريمة"، و"القضاء على قوائم الانتظار"، وذلك بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، والاتجاه نحو تطبيق معايير المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، مما يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من التكاليف ويضمن استدامة الخدمات.

كما أشاد المحافظ بتوسّع منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تمثله من خطوة مهمة نحو توفير خدمات صحية عادلة وشاملة لجميع المواطنين، مع التركيز على رفع جودة الرعاية الطبية وتوفير الدواء بشكل آمن ومستدام.

وفي ختام كلمته، وجّه محافظ قنا دعوة لأصحاب الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي لصرف الأدوية للمرضى، مشددًا على أهمية إدخال تخصصات حديثة في المجال الصيدلي، مثل الصيدلة الإكلينيكية والوقائية، بما يسهم في تحسين كفاءة العلاج وتحقيق الاستخدام الرشيد للدواء.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد الفتاح، نقيب صيادلة قنا ورئيس المؤتمر، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا على رعايته الكريمة للمؤتمر، ودعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى ربط صيادلة جنوب الصعيد، وتعزيز تبادل الخبرات فيما بينهم، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وعلى هامش الفعاليات، قام محافظ قنا بتفقد معرض جمعية "ريدك" للتنمية المستدامة، والذي ضم منتجات يدوية وتراثية من الفخار والفركة، مؤكدا دعم المحافظة المستمر للحرف اليدوية والصناعات التراثية، والعمل على تطوير أساليب العرض والتسويق بما يتناسب مع متطلبات السوق الحديثة.

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