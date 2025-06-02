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اقتصاد

وزير المالية: لا زيادة ضريبية في الموازنة الجديدة وإصدار الصكوك السيادية الشهر الجاري

وزير المالية أحمد
وزير المالية أحمد كجوك، فيتو

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: إن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مؤكدًا أن الضرائب لن ترتفع في الموازنة الجديدة.

 

نمو في الحصيلة الضريبية 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أن معدل النمو المحقق في الحصيلة الضريبية جاء بفضل تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات الضريبية.

 

إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي

وأكد وزير المالية، أن الوزارة عازمة إصدار الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ما تم الإعلان عنه مسبقًا.

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