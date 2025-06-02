اجتماع مشترك بين الري والزراعة بالغربية لبحث موقف تطهيرات المساقي وزراعة الأرز

عقدت المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس عبد السلام البغدادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي بالمحافظة.

خطط التعاون المشترك

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تطهيرات المساقي الخاصة حيث ناقش الجانبان خطط التعاون المشترك لضمان تنفيذ أعمال التطهير بانتظام بما يساهم في تحسين كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى النهايات خاصة خلال موسم الزراعات الصيفية داخل محافظة الغربية.

وكيل وزارة الري بالغربية خلال اجتماعها مع وكيل وزارة الزراعة

موقف زراعة الأرز

كما تطرق اللقاء إلى موقف زراعة الأرز بمحافظة الغربية في ضوء السياسات المائية الراهنة حيث تم التأكيد على الالتزام بالمساحات المقررة من قبل وزارة الموارد المائية والري ومراعاة الظروف المائية للمحافظة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية على مستوى الجمهورية.

وأكدت المهندسة أمل حامد أهمية التنسيق المستمر بين الري والزراعة لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبه، شدد المهندس عبد السلام البغدادي على دعم مديرية الزراعة الكامل لجهود وزارة الري في تنظيم استخدام المياه، مؤكدًا أن الالتزام بالمقررات المائية يعزز من استقرار المنظومة الزراعية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تشكيل لجان متابعة ميدانية مشتركة لرصد تنفيذ أعمال التطهيرات والالتزام بخطط زراعة الأرز، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المزارعين في إطار من العدالة والكفاءة.

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