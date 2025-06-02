قرار قضائي ضد عامل هتك عرض طفل داخل مقابر الصف

قضت محكمة جنايات الصف بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض طفل بالقوة داخل المقابر في إحدى قرى الصف جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "م.ج"، خطف المجني عليه الطفل "آ.ه"، عن طريق التحايل بأن استدرجه لمكان قصي عن أعين الأهالي "مقابر الموتي"، قاصدا من ذلك إبعاده عن أعين ذويه، لإتمام جريمته وهي هتك عرضه بالقوة والتهديد مستغلا حداثة سنه وضعف بنيانه، حيث يبلغ من العمر 5 سنوات.



واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفل المجني عليه إستددلا، وأكد أن المتهم قام بخطفه إلى مقابر الموتي المتواجدة على أطراف قريته لارتكاب جريمته وهي هتك عرضه بالقوة داخل المقابر مستغلا حداثة سنه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بإجراء الكشف الطبي على الطفل تبين ثمة آثار إصابية تشير إلى وجود عنف جنائي أو مقاومة وبفحصه موضعيا وجد جرح حرافة يشير إلى جواز حدوث اعتداء جنسي.

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