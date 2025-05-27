طالبة إعدادي تتخلص من حياتها بالجيزة بسبب فيديوهات "تيك توك"

أقدمت طالبة بالصف الثالث الإعدادي على إنهاء حياتها، بسبب معارضة والدتها نشرها فيديوهات على منصة “تيك توك” بالجيزة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا بوجود جثة فتاة داخل عقار بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتبين أن الجثة لـ فتاة، 16 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتبين أنها أنهت حياتها بواسطة “إيشارب” معلق في سقف غرفتها.



ودلت التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة ووالدتها بسبب نشرها فيديوهات على "تيك توك" وقيامها بنشر فيديو لها رفقة ابنة خالتها ما تسبب في مشاكل مع خطيبها كادت أن تصل إلى حد فسخ الخطوبة.

وأضافت التحريات أن الأم عاقبت ابنتها بمنعها من التوجه للمدرسة أو أداء الامتحانات، الأمر الذي جعل الفتاة تقرر التخلص من حياتها.

وتواصل الأجهزة الأمنية استجواب الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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