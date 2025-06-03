من هو سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد؟

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 209، لسنة 2025، بتكليف دكتور سامي رمضان لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

السيرة الذاتية للدكتور سامي رمضان

ونستعرض خلال التقرير التالي السيرة الذاتية للدكتور سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية الجديد:

ولد سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك الجديد في محافظة الإسكندرية عام 24 / 5 / 1966، وتخرج من كلية حقوق عام 1988 جامعة الاسكندرية واخر المؤهلات العلمية التي تحصل عليها دكتوراة في القانون البيئي عام 2014 من جامعة الاسكندرية.



له مسيرة مهنيه مشرفة يتمتع بتاريخ وطني مشرف وحافل بالإنجازات، حيث تدرج دكتور سامي رمضان في الوظائف والمناصب القيادية داخل وزارة المالية، حتى شغله منصب نائب رئيس مصلحة الجمارك، حيث بدأ دكتور / سامي رمضان حياته الوظيفية بمصلحة الجمارك في وظيفة باحث قضايا تجارة خارجية ثالث عام 23/3/1999، ثم شغل عدة مناصب هامة، منها:

• مأمور حركة.

• مأمور تعريفة.

• رئيس قسم تعريفة.

• مدير إدارة الإيداعات بالدخيلة.

• مدير إدارة العلاقات الدولية.

• مدير عام قرية البضائع وطرود البريد تعينا

• الإشراف على الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشمالية والغربية.

• رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة ندبا حتى صدور قرار وزير المالية رقم 209 بتكليفه لمنصب نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية في 1/6/2025

كما أن دكتور سامي رمضان يشغل حاليا أيضا منصب نائب رئيس تحرير مجلة الجمارك المصرية.

وقد مثل وزارة المالية في اللجنة المشتركة التناسقية للتبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عام 2022.

وكذلك كان من اللجنة المختارة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

ويمتلك دكتور سامي رمضان رصيدًا متميزًا من العلم والخلق الرفيع، كما أنه يتمتع بقبول وحضور رفيع المستوى في الأوساط الجمركية والإدارية في المجتمع الاقتصادي والمالي.

وكذلك له من الأنشطة الاجتماعية باع كبير فهو حاليًّا عضو جمعية المحافظة على البيئة، وعضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، وعضو لجنة حكماء نادي سموحة الرياضي.

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