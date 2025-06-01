وزير المالية يكلف سامي رمضان بتسيير أعمال نائب رئيس مصلحة الجمارك

أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرار رقم ٢٠٩ لسنة ٢٠٢٥ بتكليف الدكتور سامى محمد رمضان السيد الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندبا)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعليها.

وفي سياق آخر، أصدر أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٥ بشأن ضوابط وإجراءات عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بمناسبة صدور القانون رقم ١٦٠ لسنة ۲۰۲٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية والتي حصلت "فيتو" على نسخة منه.

ضوابط وإجراءات عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية

وتوحيدًا للإجراءات بجميع اللجان المشكلة لهذا الغرض فقد تقرر الآتي:

مادة (1)

إجراءات العمل بالإدارات المركزية المختصة بشأن إنهاء المنازعات الجمركية.

اولًا: يتقدم صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا الي الإدارة المركزية المختصة بطلب على النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ على ان يتضمن الطلب موضوع النزاع ومبرراته مرفقًا به صور المستندات المؤيدة لطلبه.

ثانيا: تقوم الإدارة المركزية المختصة بكل منطقة جمركية بقيد الطلبات المقدمة لها وإعداد ملف بحالة كل نزاع على ان يشمل الملف أصل الطلب الخاص بالنزاع والمستندات المقدمة من صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا وإعداد مذكرة مشفوعة بالرأي وإحالتها إلى لجنة إنهاء المنازعات الجمركية التابعة للمنطقة الجمركية التي تقع باختصاصها في موعد غايته أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

ثالثا: إخطار المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور أمامها النزاع بطلب إنهاء النزاع فور ورود التكليف من لجنة إنهاء المنازعات بجدية طلب إنهاء النزاع المقدم من صاحب الشأن.

رابعا: عقب اعتماد التوصية الصادرة من اللجنة من قبل وزير المالية او من يفوضه يتم إخطار المحكمة أو لجنة التحكيم حسب الأحوال باعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

مادة (٢)

إجراءات العمل بلجان إنهاء المنازعات الجمركية بالمناطق الجمركية الثلاث.

اولًا: يتعين على لجان إنهاء المنازعات الجمركية استلام الطلبات المحالة إليها من الإدارات المركزية التابعة للمنطقة الجمركية التي تقع باختصاصها على ان يكون مسئولية أمين سر اللجنة امساك دفاتر لكل لجنة موضحًا بها كافة الطلبات المحالة إليها وتاريخ ورودها ونوع النزاع وتاريخ نظر الطلب والتوصية الصادرة لكل نزاع وإعداد ملف النزاع مستوفى المستندات المطلوبة تمهيدًا لدراستها من قبل اللجنة.

ثانيا: تلتزم لجان إنهاء المنازعات الجمركية بالنظر في كافة النزاعات المحالة إليها من الإدارة المركزية المختصة بكل منطقة جمركية تقع باختصاصها في مدة أقصاها ٣٠ يومًا من تاريخ ورود الطلب

ثالثا: حال تقدير اللجنة جدية صاحب الشأن في طلب إنهاء النزاع كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور أمامها النزاع بطلب إنهاء النزاع.

رابعا: يتعين علي رئيس اللجنة تحديد تاريخ أول جلسة للنظر في الموضوع ويكلف امين السر بإخطار صاحب الشأن بذلك التاريخ بأي وسيلة من وسائل الاتصال المبينة في طلبه قبل ١٠ أيام من تاريخ الجلسة.

خامسا: في حالة حضور صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا يتم إثبات الوقائع في محضر الجلسة متضمنًا توصية بالاتفاق مزيل بتوقيع صاحب الشأن واللجنة ويعد بمثابة توصية بالموافقة تكون مرفقة ضمن ملف النزاع، أما في حالة عدم حضور صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا في تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب المقدم لإنهاء المنازعة يؤجل لجلسة تالية تعقد في موعد غايته ١٠ يوم من تاريخ جلسة التأجيل ويخطر صاحب الشأن او من يمثله بأي وسيلة من وسائل الاتصال المبينة في طلبه على أن يوضح عليه بأنه إخطار ثان وأخير وحال عدم حضوره في الجلسة الثانية بعد ذلك عدولًا منه عن طلب إنهاء المنازعة وتصدر اللجنة قرارها بالحفظ لعدم الجدية ويتم إخطار الإدارة المركزية المختصة بالحفظ لاستكمال الإجراءات القانونية بالحالة التي كان عليها قبل اللجوء إلى اللجنة وغير مصرح للجنة منح أي إفادات تخص الموضوعات محل نظر اللجنة لأي جهة خارجية او لصاحب الشأن نفسه إلا بعد اعتماد الوزير أو من يفوضه على التوصية محل النزاع.

سادسا: ترسل لجان إنهاء المنازعات الجمركية ببيان شهري بأعمال اللجنة والموقف النهائي للنزاعات وما تم انجازه الى رئيس وحدة فض منازعات الاستثمار بمكتب رئيس المصلحة.

سابعا: تقوم اللجنة بإخطار الإدارة المركزية المختصة وكذلك إخطار صاحب الشأن بالتوصية بعد الاعتماد من الوزير أو من يفوضه.

مادة (3)

إجراءات العمل بوحدة فض منازعات الاستثمار بشأن إنهاء المنازعات الجمركية.

اولًا: يتعين على الوحدة استلام ملفات موضوع النزاع من كافة اللجان بالمناطق الجمركية الثلاثة ومراجعتها ودراسة رأي اللجنة في ضوء النزاع المعروض واستكمال إجراءات العرض على اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية تمهيدًا لاعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

ثانيا: تقوم باستلام الحالات التي تم اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه واعادتها للجان المختصة لاستكمال إخطار الإدارة المركزية المختصة وصاحب الشأن.

ثالثا: تقوم الوحدة بالإشراف على لجان فض المنازعات الجمركية بالمناطق الجمركية الثلاث وإعداد التقارير الإحصائية على المستوى المركزي عن إنجازات اللجان وأرصدة الدعاوى والنزاعات وكافة التقارير المتعلقة بمتابعة حسن سير وانتظام العمل وعرضها على اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية.

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