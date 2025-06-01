تعيين أحمد رفعت وسامي رمضان نائبين لرئيس مصلحة الجمارك

أصدر أحمد كجك وزير المالية قرارا رقم ٢٠٠٧ لسنة ٢٠٢٥، بتكليف أحمد رفعت عبد اللاه عثمان الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندبًا)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيلها..

كما أصدر الوزير قرار رقم (٢٠٩) لسنة ٢٠٢٥ بتكليف سامى محمد رمضان السيد الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي العالية بمصلحة الجمارك بوزارة المالية (ندبًا)، بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مصلحة الجمارك بالمستوى الوظيفي الممتازة بمصلحة الجمارك بوزارة المالية وذلك لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعليها.

ويأتي القراران بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲٠١٦، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲۱، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٧٧ بإعادة تنظيم وزارة المالية، وعلى قرار وزير المالية رقم ٥٥١ لسنة ۲۰۰٦ بشأن الهيكل التنظيمي المصلحة الجمارك، وعلى قرار وزير المالية رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٢٥ باعتماد جدول وظائف مصلحة الجمارك وبناء على ما عرضه الوكيل الدائم لوزارة المالية ولصالح العمل ومقتضياته.

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