عقد المجلس العلمي بوزارة الشباب والرياضة، أولى اجتماعاته اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي وذلك بعد الانتهاء من تشكيله.

وأوضح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع عقد بهدف مراجعة ومساعدة وايضًا تطوير البرنامج الأولمبي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية والتخطيط حتي أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

المجلس العلمي للرياضة يعقد أولى جلساته بالمركز الأولمبي

كما ستتناول اللجنة اعتماد البرامج الخاصة من قبل ثلاثون اتحاد أولمبي ووضع تصور عن الخطط المالية والفنية المدرجة والبرامج حتى الأولمبياد القادم.

المجلس العلمي للرياضة يعقد أولى جلساته بالمركز الأولمبي

وعقد اجتماع المجلس العلمي لوزارة الشباب والرياضة برئاسة المستشار علاء فؤاد، والدكتور طارق رحمي نائب المجلس، الدكتور كمال درويش مستشارًا للمجلس وبحضور أعضاء المجلس العلمي واتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، واتحاد الهوكي بحضور رئيس الاتحاد اشرف حسين فرحات.

تكليف هام من أشرف صبحي لمراكز الشباب قبل موسم صيف 2025

فيما وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المنظمة للعمل داخل مراكز الشباب، وذلك تزامنًا مع بدء موسم الصيف للعام الجاري 2025، واستقبال المراكز لأعضائها من النشء والشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الالتزام بمواعيد فتح وغلق مراكز الشباب وفق المواعيد الصيفية المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، مشددًا على أن انتظام العمل ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "نحن حريصون على أن تكون مراكز الشباب بيئة آمنة ومنضبطة وجاذبة لكافة فئات المجتمع، خاصة في ظل الإقبال المتزايد خلال شهور الصيف. ولذا، فإن الالتزام بالكود الخاص بحمامات السباحة، والذي سبق للوزارة استصداره وتوزيعه على كافة الهيئات الشبابية والرياضية، هو أمر لا تهاون فيه".

وفي هذا السياق، تم التوجيه بقيام المديريات بتشكيل لجان متخصصة للمتابعة الميدانية على حمامات السباحة بصفة دورية، لضمان الالتزام بمعايير السلامة والاشتراطات الصحية.

كما تم التشديد على ضرورة تحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي داخل مراكز الشباب، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين.

وفيما يتعلق بتشغيل الأكاديميات داخل مراكز الشباب، فقد تم التأكيد على أهمية تضمين اللوائح الداخلية وقرارات مجالس الإدارة فئات مالية محددة نظير تأجير الأكاديميات أو إقامة وحدات تدريبية أو تنظيم مهرجانات رياضية أو مباريات على الملاعب القانونية، وذلك بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانيات المراكز ويحفظ حقوق الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.