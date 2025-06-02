أول تعليق من كارول سماحه عقب عودتها لإحياء الحفلات الغنائية بعد وفاة زوجها

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها بعودتها لإحياء الحفلات في أمستردام، بعد غياب 11 عاما، حيث إنها أحيت حفلين هناك يومي 30 و31 مايو الماضي، وتأتي هذه الحفلات بعد وفاة زوجها وليد مصطفي في مايو الماضي

حفلات كارول سماحة في أمستردام

ومن ناحية أخري كانت قد عادت كارول سماحة إلى جمهورها من على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث افتتحت عرض مسرحيتها الغنائية المنتظرة “كلو مسموح”، وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام، وتشجيع كبير من محبيها.

العمل، الذي كان تأجل أكثر من مرة، أولها بسبب الحرب على لبنان، ثم بسبب وفاة زوج كارول، المنتج وليد مصطفى مطلع هذا الشهر، خرج إلى النور مساء اليوم في الثاني عشر من مايو، ليشكل لحظة تحدي فنّية على الحزن ومرارة الفقدان.

نجوم يدعمون كارول في عرضها الأول

وشارك عدد من النجوم في دعم كارول بهذه المحطّة الصعبة، من بينهم ماجدة الرومي، إلهام شاهين، ورد الخال، سارة أبي كنعان وغيرهم، في مشهد عكس روح التضامن الفني والإنساني.

رسالة دعم من إلهام شاهين لـ كارول سماحة

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها بـ"فيس بوك"، صور من العرض ودعمها للفنانة كارول سماحة وكتبت قائلة: "حبيبتي الغالية الأخت والصديقه كارول سماحة.. الله يقويكِ.. رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية.. إضطريتِ للنزول للمسرح لالتزامك واحترامك لفنك ولجمهورك ولزملائك في العمل ولجهة الإنتاج الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقه الموسيقية الأجنبية… هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتناسى أحزانه مؤقتًا حتى يلتزم في عمله ليسعد جمهوره.. والحقيقة الجمهور مقدر جدًّا مجهودك والتزامك.. احترمتيه فاحترمك واستقبلك أجمل استقبال بكل الحب والدعم والتقدير لمجهوداتك في عرض مسرحي غنائي استعراضي على أعلى وأرقى مستوى".

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