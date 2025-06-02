العليا للحج: انتهينا من جميع الاستعدادات لتصعيد حجاج السياحة إلى عرفات

أعلن يسري السعودي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، اتخاذ كافة الاستعدادات لبدء تصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات بدءا من عصر يوم الأربعاء المقبل.



استعدادات تصعيد الحجاج إلي جبل عرفات

واضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن كافة الأتوبيسات والسيارات المخصصة للتصعيد قد تم تجهيزها، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي، وتم التأكد من دراية السائقين بالطرق والمسارات المختلفة تفاديًا لأي زحام. كما تم دعم الحافلات بعدد من الأدلاء لضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم بأسرع وأسهل الطرق.

وأوضح السعودي ان البعثة خلال الأيام الماضية قامت بمراجعة كافة التجهيزات الخاصة بخطة التصعيد ومخيمات الحجاج في مني وعرفات، وتسكين الحجاج بمخيماتهم بالمشاعر المقدسة.

كما شكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد علي مدار الساعة منذ عدة ايام ويستمر تواجدهم حتي تصعيد الحجاج للتنسيق مع شركات الطوافة للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات.

تعاقد غرفة شركات السياحة مع شركات الطوافة السعودية

وأضاف يسري السعودي ان كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة مع شركتي مشارق الماسية والراجحي متين تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

وشكلت غرفة شركات السياحة مجموعات عمل من ممثليها في بعثة الحج السياحي لتتواجد علي مدار الساعة منذ عدة ايام ويستمر تواجدهم حتي تصعيد الحجاج للتنسيق مع شركات الطوافة للانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمخيمات، وتنفيذ كافة بنود الخدمات والتجهيزات التي تم الاتفاق عليها في تعاقد الغرفة معهم وبما يضمن تقديم افضل الخدمات لحجاج السياحة وذلك بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة والآثار.

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