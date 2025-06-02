محافظ الجيزة يكرم عددًا من الأمهات المثاليات

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2025، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة.

تكريم محافظ الجيزة للامهات المثاليات

وخلال كلمته، قدَّم المحافظ خالص تهانيه القلبية للأمهات المُكرَّمات، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، التي تعكس الدور العظيم للأمهات في تربية الأجيال، وغرس القيم والمبادئ، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء الوطن.

وأكد المحافظ أن كل أم مصرية تُمثِّل صورة مُضيئة للكفاح والتضحية والعمل المتواصل من أجل تربية الأبناء وصناعة مستقبل مشرق، مشيرًا إلى أن الأم هي النبض الحي للعطاء والوفاء، وهي من تصنع الأجيال، وتُنشئ القادة، وتزرع الأمل.

اهتمام الدولة بالمرأة المصرية

وأشار إلى أن الدولة تولي المرأة اهتمامًا خاصًا، وتعمل على دعمها وتمكينها في مختلف المجالات، موضحًا أن تكريم الأم لا يقتصر على يوم بعينه، بل هو رسالة دائمة للتقدير والعرفان، لما تقدِّمه من دور لا يُعوَّض ولا يُقدَّر بثمن.

وتضمنت الاحتفالية تكريم عددٍ من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، إلى جانب تكريم أم كافلة، وأمهات لأبناء من ذوي الهمم بالإضافة إلى تكريم عددٍ من الأمهات المثاليات من العاملات بديوان عام المحافظة، والمراكز، والمدن، والأحياء.

بدأت الفعاليات بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم كلمة للأمهات المُكرَّمات.



وشملت أسماء المُكرَّمين، والبالغ عددهم 20 أم مثالية على مستوى المحافظة وهم ماجدة ناصف محمد (الأم المثالية الأولى)، وأمل رمضان أحمد (الأم المثالية الثانية)، وسيدة حنفي أحمد (الأم المثالية الثالثة)، وسعاد حسن عبد اللطيف (الأم المثالية الرابعة)، وماجدة علي محمود (الأم المثالية الخامسة)، وإحسان إمام أحمد (الأم المثالية السادسة)، وسيدة محمد منير أحمد (الأم المثالية السابعة)، وهويدا طه نصر السيد (الأم المثالية الثامنة)، وفادية أحمد سيد إبراهيم (الأم المثالية التاسعة)، وصباح محمد عبد الرازق (الأم الكافلة الأولى)، وعايدة عبد الحكيم عطية (أم لابن من ذوي الهمم - الأولى)، وعزة علي دهيس (أم لابن من ذوي الهمم - الثانية).

كما تضمن التكريم عدد من المهمات العاملين بديوان عام المحافظة وهم حنان أحمد رضوان، وصباح حسين بيومي، وفاطمة عبد الله أبو هريرة، وماجدة إسماعيل عبد العليم، ومنى علي عبد الكريم، وجيهان عبد الله، وسكينة حسين، وزغلولة زغلول محمد.



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