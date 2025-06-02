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قرار عاجل من محافظ الجيزة لمنع الذبح بالشوارع خلال عيد الأضحى

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على استعدادات مديرية الطب البيطري لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع تعزيز المجازر بأطقم من الأطباء المتخصصين في الكشف على اللحوم، وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة والمطهرات إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بالمجازر خاصة ما يتعلق بمرافق الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء.
 

وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

وأكد المحافظ أن هناك رقابة مكثفة على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن سلامة اللحوم المعروضة في أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك سيكون مجانيًا للأهالي، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به، وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، والتأكد من سلامة اللحوم.

عقوبات الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك

وشدَّد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات، بالتعاون مع الأحياء والمراكز ومباحث التموين، للمرور على أماكن التخزين، وثلاجات حفظ اللحوم، وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية، خاصة في الأماكن السياحية والعائمات، وذلك بالتنسيق مع شرطة المسطحات، لضمان سلامة المعروض للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة المواطنين.

كما وجَّه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة لمراقبة الحالة الوبائية، إلى جانب متابعة الوضع الصحي للحيوانات في أسواق الماشية الواقعة في نطاق المحافظة، من خلال متابعة ميدانية دقيقة للوضع الوبائي، ومتابعة حركة نقل الحيوانات بين المحافظات ضمن نطاق محافظة الجيزة.

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