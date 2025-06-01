الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث آليات إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش

اجتماع المهندس عادل
اجتماع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات العمل الخاصة بإنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وذلك بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

إنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.

ناقش المحافظ الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة مشاركة فى نطاق بنود عقد الامتياز والبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة، مشددًا على أهمية سرعة التنسيق للانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال مع ضرورة إعداد جدول زمني واضح لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع دون تأخير مؤكدًا حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمشروع في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار

تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى متطلبات ومقترحات ممثلي الشركات المستثمرة والمنفذة للمشروع، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بنسب التنفيذ المستهدفة ووضع خطة عمل دقيقة تضمن إنجاز تنفيذ المشروع في اطار برنامج زمنى محدد للتنفيذ.

وأكد المهندس عادل النجار أن المشروع يُمثل خطوة محورية في تطبيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين إدارة المخلفات من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة وصديقة للبيئة.

كما أشار " النجار " إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قد تواجه المشروع، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة المنطقة الصناعية بأبو رواش أبو رواش التنمية المحلية

مواد متعلقة

فتح 23 مجزرًا مجانًا أمام المواطنين خلال عيد الأضحى بالجيزة

وزيرة البيئة تطلق حملة "قللها" للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية

تحويلات مرورية بالجيزة بعد إغلاق تقاطع طريقي الواحات مع زويل

محافظ الجيزة يتفقد أسواق اليوم الواحد بالطالبية وبولاق الدكرور

محافظ الجيزة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بمدارس بولاق والهرم وأكتوبر

رئيس جهاز المخلفات يترأس الاجتماع الرابع لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة

محافظ الجيزة يعلن انطلاق حملات التوعية بالأضاحي وكيفية التعامل مع المخلفات

محافظ الجيزة يعلن انتهاء رصف وتطوير طريق بهرمس بمنشأة القناطر

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

كأس دوري أبطال أفريقيا يزين ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة بيراميدز وصن داونز (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

تكليفات رئاسية مهمة للحكومة

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

شركة مقاولات عرضت خدماتها مجانًا، تفاصيل جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة بالأقصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

أسعار بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأحد 1 يونيو 2025

تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط في البورصة والشركات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1 يونيو 2025 (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. النقل تحذر المواطنين من 4 سلوكيات خاطئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية