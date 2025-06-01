محافظ الجيزة يبحث آليات إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات العمل الخاصة بإنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وذلك بالمنطقة الصناعية بأبو رواش.

إنشاء محطة لمعالجة المخلفات البلدية

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.

ناقش المحافظ الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة مشاركة فى نطاق بنود عقد الامتياز والبروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة، مشددًا على أهمية سرعة التنسيق للانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء الأعمال مع ضرورة إعداد جدول زمني واضح لإنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع دون تأخير مؤكدًا حرص المحافظة على دفع عجلة العمل بالمشروع في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار

تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

واستمع المحافظ خلال اللقاء إلى متطلبات ومقترحات ممثلي الشركات المستثمرة والمنفذة للمشروع، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع كونه الأول من نوعه على مستوى الجمهورية في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.

وشدد على ضرورة الالتزام بنسب التنفيذ المستهدفة ووضع خطة عمل دقيقة تضمن إنجاز تنفيذ المشروع في اطار برنامج زمنى محدد للتنفيذ.

وأكد المهندس عادل النجار أن المشروع يُمثل خطوة محورية في تطبيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين إدارة المخلفات من خلال حلول تكنولوجية مبتكرة وصديقة للبيئة.

كما أشار " النجار " إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات قد تواجه المشروع، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

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