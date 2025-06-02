ضبط قائد سيارة نفذ حركات استعراضية وسمح بجلوس أشخاص على النوافذ بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط قائد سيارة ملاكي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء قيادته للسيارة بشكل استعراضي، والسماح لعدد من الأشخاص بالجلوس على نوافذها، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

مجاملة فى زفاف تنتهى بالكلابش

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر الواقعة أثناء سير السيارة بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية. وبالفحص والتحري، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها والمرافقين له.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة موضحين أن التصرف كان ضمن موكب زفاف، دون إدراك لخطورة ما قاموا به.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها، في إطار تطبيق القانون بكل حزم وردع السلوكيات المتهورة التي تهدد أمن وسلامة الطريق والمواطنين.

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