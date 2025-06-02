محمد جبران يلتقى مدير عام منظمة العمل الدولية ويستعرض جهود مصر لتعزيز المعايير العالمية

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة.

وبحسب اللقاء الذي جمع بين جبران وجيلبرت، وحضره مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير علاء حجازي، ووفد من الوزارة،وبعثة مصر في جنيف، تناول النقاش الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل، خاصة في المشروعات والبرامج ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزير جبران، مع مدير عام " المنظمة"، التعاون المستمر،خاصة في مجالات تعزيز الحوار الاجتماعي، والعمل اللائق، والأفضل، وتمكين الشباب، مشيدا بإطلاق المنظمة " التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، وانضمام مصر إليه في ديسمبر الماضي،كما انضمت إلى اتفاقية العمل البحري،ليصل عدد الاتفاقيات التي صادقت مصر عليها حتى الآن 65 اتفاقية،وتدرس حاليا الانضمام إلى الاتفاقيتين الأساسيين للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل رقمي 155،و187 كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الوزارة، ومكتب المنظمة بالقاهرة.

تفاصيل تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

كما تحدث الوزير عن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي من شأنها الامتثال لمعايير العمل الدولية منها: تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل، بعد موافقة البرلمان عليه،والذي صدر بعد مناقشات،وحوار اجتماعي بين كافة الأطراف المعنية،كذلك تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بشكل متوازن.

كما تطرق إلى الاستراتيجيتين الوطنيتين للتشغيل والسلامة والصحة المهنية،والتعاون بين الوزارة والمنظمة لسرعة إطلاقهما..

الاستعدادات الجارية بشأن إجراء حوار اجتماعي لقانون العمالة المنزلية

وأشار إلى الاستعدادات الجارية بشأن إجراء حوار اجتماعي لقانون يحمي حقوق العمالة المنزلية وأعلن الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون من أجل تعزيز ما تم إنجازه،والدعم الفني لكافة البرامج الجديدة والمستقبلية.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

من جانبه أشاد مدير عام منظمة العمل الدولية بالتقدم الذي تحققه الدولة المصرية في مجالات العمل،خاصة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والإنضمام إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، مؤكدا حرص" المنظمة "على تعزيز العلاقات،ومواصلة التعاون..

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