الإثنين 02 يونيو 2025
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أخبار مصر

البحوث الفلكية يكشف مفاجأة بشأن زلازل مصر (فيديو)

الزلازل، فيتو
الزلازل، فيتو
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قال الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية:"نسجل زلازل بصفة دورية في مصر، بحكم أن مساحة الوطن مليون متر مربع، وبالتالي متوقع تسجيل زلازل يومية من أي مكان بقوة أقل ولا يشعر بها أحد".

 

النشاط الزلزالي في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة":"هناك بعض الأماكن نشطة زلزاليا بشكل خفيف في مصر ويحدث بها زلازل باستمرار مثل خليج السويس، وسجل زلزال بقوة 3.3 ريختر ولم يشعر به سكان الغردقة".

 

قواعد التعامل مع الزلازل في البحوث الفلكية

وأوضح: لنا قواعد في التعامل مع الزلازل حيث يتم الإعلان عن أي زلزال تتأثر به البلاد حينما تصل قوته فوق الـ 3.5 بمقياس ريختر.

وأكد: نسجل زلازل في مصر يوميًا ولكن النشاط يعتبر ضعيف جدًا ولا يثؤ على حياة الناس 
 

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