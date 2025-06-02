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رياضة

رابطة الأندية تكشف عدد الأيام الفاصلة بين المباريات المحلية والأفريقية بالموسم الجديد

طه عزت مدير المسابقاتت
طه عزت مدير المسابقاتت في رابطة الأندية، فيتو

استعرض طه عزت مدير إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة، خلال الاجتماع الذي جمع اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة مع أندية الدوري الممتاز ومسئولي رابطة الأندية،  ملامح مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد والذي سيكون مزدحما بشكل كبير، بسبب ارتباطات المنتخب الوطني والتوقفات الدولية الكثيرة 

الأيام الفاصلة بين مباريات الدوري والمباريات الإفريقية

واتفقت الرابطة مع أندية الدوري الممتاز، على منح 3 أيام للنادي الذي يلعب في بطولة إفريقيا على أرضه كفترة زمنية بين مباريات الدوري، و4 أيام إذا كانت المباراة في بطولة إفريقيا خارج الأرض، كما تقرر انطلاق الدوري الجديد 8 أغسطس ونهايته في مايو 2026، علي أن تقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

إجتماع رابطة الأندية مع اتحاد الكرة، فيتو
إجتماع رابطة الأندية مع اتحاد الكرة، فيتو

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

منتخب مصر يستعد لإثيوبيا وبوركينا فاسو

ويستعد منتخب مصر الوطني لخوض مواجهتين حاسمتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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